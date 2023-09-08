Aydın'da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı, 4 Şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması hedefiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

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Aydın'da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı, 4 Şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması hedefiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinde, "birden fazla kişi ile tehdit, resmi belgede sahtecilik, hakaret" suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K., Köşk ilçesinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.K., Germencik ilçesinde "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 5 gün hapis cezası bulunan A.K. ile Germencik ilçesinde "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.Ö. isimli 4 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA

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