AFAD'ın verilerine göre Aydın'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Aydın'da deprem mi oldu 23 Mart 2022? Aydın kaç şiddetinde sallandı 23 Mart 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 23 MART 2022? AYDIN KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 23 MART 2022?