Aydın'da deprem mi oldu? 23 Mart 2022? Aydın kaç şiddetinde sallandı 23 Mart 2022?
Aydın'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Aydın'da deprem mi oldu 23 Mart 2022? Aydın kaç şiddetinde sallandı 23 Mart 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
AFAD'ın verilerine göre Aydın'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Aydın'da deprem mi oldu 23 Mart 2022? Aydın kaç şiddetinde sallandı 23 Mart 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 23 MART 2022? AYDIN KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 23 MART 2022?
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Aydın Nazilli'de olan deprem saat 08.53'te yerin 7.00 km altında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü..
AFAD SON DEPREMLER 23 MART 2022 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Mart 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde: