Aydın'da kaldırımda yürüyen baba ve oğluna araç çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

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Aydın'da kaldırımda yürüyen baba ve oğluna araç çarptı

H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı. Çarpma sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

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ÇOCUK ÖLDÜ BABASI AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

KAYNAK: AA

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