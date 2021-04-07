Aydın'da kaybolan genç kızdan sevindirici haber! Ailesine teslim edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Yağmur Dilan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Edinilen bilgiye Didim Efeler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin A.'nın 16 yaşındaki kızı Yağmur Dilan A. önceki gün evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen kızın hayatından endişe eden ve hiçbir yerde bulamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu genç kız bulunarak ailesine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı