Aydın'da lastik bot battı: Ölüler var Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 1’i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada 1’i hamile olduğu öğrenilen 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Melahat Ersoy Editör