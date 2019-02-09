Aydıntepe mahallesi sakinlerinden Şadi Yazıcı'ya yoğun ilgi

AK Parti Tuzla Teşkilatının ‘SÖZ SİZDE’ Sloganıyla Başlattığı Mahalle Buluşmalarında AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı Aydınlı Mahalle Sakinleriyle Mutlu Düğün Salonunda Buluştu.



Tuzla’nın En Büyük Mahallesi Olan Aydınlı Mahallesinde Tevazu, Gayret ve Samimiyetle Mahalle Buluşmaların Üçüncüsünü Gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı Prestij Caddesi İsteyen Emlak Konutlarında Yaşayan Vatandaşlara Müjdeyi Verdi Hayırlı Olsun Projeye Alıyorum Dedi. Mutlu Düğün Salonunda Gerçekleşen Buluşmaya Aydınlı Mahalle Sakinleri Yoğun İlgi Gösterirken Yapılan Çalışmaların Slayt Gösterisini İlgiyle İzleyen Mahalleliler TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı Sevgi Gösterisinde Bulundu.

Aydınlı Mahalle Buluşmalarına AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çabuk, Serhan Kural, Mehmet Çelikel, İlçe Yöneticileri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı, Meclis Üyeleri, Meclis Üyesi Aday Adayları, Mahalle Muhtarı ve Mahalle Muhtar Adayları İle Çok Sayıda Mahalle Sakinleri Katıldı.

Geçtiğimiz Günlerde Ayyıldız Sosyal Tesislerinde Konaşlı Bölgesinin TOKİ Uygulamasını Durduracağının Sözünü Veren TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Daha Sonra Yapılan Telefon Görüşmesini Aktaran Başkan Yazıcı Binali Yıldırım Beyefendinin Sözü Senettir O Gün Yanımda Toki’yi Arayarak Uygulamayı Durdurdu. Bende Kendisinin Her Zaman Yanında Yol Alan Biri Olarak Söylüyorum Meclis Başkanımız Gereken MÜJDEYİ Aynı Gün Vermiştir. Halkım Adına Kendisine Teşekkür Ederim. Konaşlı’nın İmarını Her Zaman Yapmak İsterim Dedim Toki Uygulama Yapınca Biz Müdahil Olmadık Hakkımı da Bilirim Haddimi de Bilirim. Şimdi Size Tekrar Söylüyorum Binali Yıldırım Beyefendinin Talimatlarıyla Uygulama Durdurulmuştur. Konaşlı Halkına Hayırlı Olsun İfadelerini Kullandı.

Mahalle Sakinleri Dilek Temenni ve Sorunlarını Dile Getirdiği Buluşmada Başkan Yazıcı’nın Hizmetlerini ve Tekrar Aday Olmasından Duyduğu Memnuniyeti Söz Aldıkları Mikrofonla Program Sonunda da Gösterdikleri İlgiyle Ortaya Koydular.