AYEDAŞ 10 Eylül elektrik kesintisi İstanbul

İstanbul'da 9 Eylül'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

AYEDAŞ 10 EYLÜL CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

Ataşehir ilçesinde 10:00 - 15:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ, Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAKKAS, Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR olarak açıklanmıştır.

10:00 - 15:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: UYDU ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HALİM, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞEFAAT ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KARACALAR, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ORTAKÖY ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HASIR ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HAVZA, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇELİK, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇAĞLAR ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DOĞA ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KİVİ ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ERGÜL, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CANAN, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DERUN ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KARGI ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HINIS ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KIBLE ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇATAL ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ORMAN, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜN BATIMI ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NAKIŞ, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞAFAK, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞARK, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YEKTA ÇIKMAZI, Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRADER ÇIKMAZI olarak açıklanmıştır.

09:00 - 18:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: DERESEKİ - Sokak: YEŞİLTEPE, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: REFAKAT, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: BAĞBAN ÇIKMAZI, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SIRMAKEŞ, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: HEDİYE, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KALKANDERE, Mahalle: DERESEKİ - Sokak: DERESEKİ, Mahalle: KAYNARCA, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARTALYUVASI ÇIKMAZI Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEREBOYU, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAPRAKLI ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÜZYIL, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EVLAT, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI, Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI olarak açıklanmıştır.

11:00 - 18:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: ALİBAHADIR, Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK, Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN olarak açıklanmıştır.

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BALÇİÇEĞİ, Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAN, Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR, Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT, Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYALI, Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇINARLI olarak açıklanmıştır.

10:00 - 15:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FERMAN, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİSAN, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZHAN ÇIKMAZI, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KÜREKÇİ, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KINALI, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PARILTI, Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLCE olarak açıklanmıştır.

PENDİK

09:30 - 14:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL olarak açıklanmıştır.

09:30 - 15:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: IŞIKLI, Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERMAN, Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YELİZ olarak açıklanmıştır.

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA, Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK, Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ, Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK, Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖL, Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAKKUM, Mahalle: KUMBABA - Sokak: KARTOPU, Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE

Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN, Mahalle: AHMETLİ, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADEM, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KALINTAŞ, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: COŞANDERE, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇALIŞKAN, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞANAK, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BATUHAN, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: DURAK, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAÇ, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAKVİM, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PALMİYE, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZAMBAK, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: CENNETKUŞU, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADIM, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ARPA, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇİÇEKLİ, Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇOTANAK olarak açıklanmıştır.

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: ADİL - Sokak: ZONGULDAK, Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE, Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ olarak açıklanmıştır.

09:30 - 14:30 saat aralığında Mahalle: ADİL - Sokak: TANBURİ, Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ, Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE, Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ olarak açıklanmıştır.

10:30 - 12:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAZMA, Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI, Mahalle: AYDINLI - Sokak: UMUTLU, Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ, Mahalle: AYDINLI - Sokak: VADİ, Mahalle: AYDINLI - Sokak: TEMMUZ, Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLPINAR, Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLÇİN olarak açıklanmıştır.

12:30 - 15:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI, Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER, Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÜMİT, Mahalle: AYDINLI - Sokak: İSMAİL KABADAYI, Mahalle: AYDINLI - Sokak: DURUGÖL olarak açıklanmıştır.

15:30 - 18:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI, Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR, Mahalle: AYDINLI - Sokak: DURUGÖL

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI, Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER, Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU, Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL, Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA, Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN, Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER olarak açıklanmıştır.

09:00 - 10:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AYDINLI - Sokak: TURNA, Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER, Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEMET, Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR, Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÜDOĞRU olarak açıklanmıştır.

09:30 - 12:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR, Mahalle: AYDINLI - Sokak: DURUGÖL olarak açıklanmıştır.

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EŞREF EDİP, Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ, Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASYA, Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAHİT SITKI, Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞANLI, Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ olarak açıklanmıştır.

13:00 - 17:00 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: SİTE - Sokak: KAMURAN, Mahalle: SİTE - Sokak: ADIVAR, Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY, Mahalle: SİTE - Sokak: EVREN, Mahalle: SİTE - Sokak: GÜRLER, Mahalle: SİTE - Sokak: KAYACAN, Mahalle: SİTE - Sokak: KURBAN, Mahalle: SİTE - Sokak: SANCAR, Mahalle: SİTE - Sokak: BURAK, Mahalle: SİTE - Sokak: TOHUM, Mahalle: SİTE - Sokak: KIYMET, Mahalle: SİTE - Sokak: ŞELALE olarak açıklanmıştır.

ÜSKÜDAR

10:00 - 14:30 saat aralığında gerçekleşecek elektrik kesintileri Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ, Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN, Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN, Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN, Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA, Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ olarak açıklanmıştır.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 7 Eylül 2021 Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...