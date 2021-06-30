AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

30 Haziran 2021 Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesinti listesi...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

NO: 4217166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EROĞLU, HAMAMÖZÜ, TÜRBE, YALVAÇ, İNTİZAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDINLIK, DOĞA, MEŞE TARLA, YAKUT, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4217171

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231840

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4229322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 03:30:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196569

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1382. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4236942

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4236943

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4234428

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234434

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 30/06/2021 12:00:00 - 30/06/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4229364

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4230529

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217261

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230402

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4217172

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4159344

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ESKİCİ, HACI İMAM, HARMANYERİ, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TELLAL ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4232267

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ASRİ, BABACAN, BURHAN, ERTÜRK, GÖREN, HÜNKAR, MEDENİ, MODERN, TAÇ, ÇAĞDAŞ 3 sk / SİNANOBA mah AKKOR, CANIM, FİKRİYE, SEYRAN 2 sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4228700

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229377

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231930

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4227320

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1023., BAHADIR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4188909

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., 1273., 1479., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216493

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302., 2304. sk bölgelerinde 30/06/2021 00:30:00 - 30/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189951

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1215., 1216., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230427

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4227373

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ÜZÜMBAĞI ÇIKMAZI, 2.KASIMPATI, 2.LEYLAK, 4.KARANFİL, BABA HAYDAR CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, EYÜP NİŞANCA, GÜVERCİNLİ, KUMRU, NAZIRAĞA YOKUŞU, NİMET, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, SAKA, SARI SAMUR, ÜZÜMBAĞİ , İSKETE, ŞEYH MURAT EFENDİ sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227371

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217304

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:05:00 - 30/06/2021 13:26:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227389

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.BAHÇE ÇIKMAZI, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1.SERÇE, 2.ZAMBAK, 3.MENEKŞE, 4.KARANFİL, 4.LALE, BABA HAYDAR KUYUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, HANIMOĞLU YAŞAR, ITRİ MUSTAFA, KAHRAMAN, KARAYEL, MOLLA LÜTFİ, SOFULAR MEKTEBİ, SOFULAR YOKUŞU, SOFULAR ÇUKURU, YEŞİL TEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227391

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah ATMACA, DAVUTAĞA, EYYUBİ MEHMET ÇELEBİ, EYÜP MESCİDİ, KANATLI, KEKLİK, KUMRU, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, OTAKÇILAR, SAMANCILAR, SEMİZ ALİPAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216465

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226450

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, FATİH, MANOLYA, OKUL, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, ELİF, YILMAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4222340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk / SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216499

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah KINALITEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4217214

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SEVİM, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KUMRU, LEVENT, MEDİNE, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAİR, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4217220

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.SÜLÜN, 1.YENİCE, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217225

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KARANFİL, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217278

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ, KASIMPATI, KULE, KÖKNAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217275

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ORHAN GAZİ, MASLAK ÇEŞME, ORAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230425

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, BİGA, CİHAN, HAKAN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4234677

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARKADAŞ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, ELA, FISTIK ÇAMI, FİŞEK, KARTAL, KAYA, MECİDİYE, NURİPAŞA, RÜZGARGÜLÜ, YALÇIN, YENİ YILDIZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇELİK, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞİMŞİR AĞACI ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, HACİB, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228920

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KİLYOS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228952

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah KARANFİL, POSTA YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228942

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228609

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ASUDE, BOZKIR, BRONZ, BİLGİ, DUMLUPINAR, KUZGUN, LATİF, SEDA ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4226431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226432

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234529

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231137

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217299

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231055

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4231664

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4231042

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 23:00:00 - 30/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4225320

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/5., 105/2. sk bölgelerinde 27/06/2021 12:00:00 - 27/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

ATAŞEHİR

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AĞAÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RUMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MOR ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

BEYKOZ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SEBAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: NEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAYYİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BİLGE KAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARIÇAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEYİF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GÜZ BAHÇESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ERGENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: MİSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ADALAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: REGAİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YEŞİLKIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BİLGE KAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: OYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KIZILIRMAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KAYRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AYDINLIK

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

KARTAL

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAYIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İCABET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİRDEVS

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SIHHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SARUHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEZİYET

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER

PENDİK

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALTINDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DENİZ KABUĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AYTEMİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAYLAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÖZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇOTANAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TEDBİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HUZURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KARADAĞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOPÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NADİM

14:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TUBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ORKİDE

16:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

SULTANBEYLİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HASANKALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAZANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAFIZ İBRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NEJAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TAPU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞATO ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TATAR

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: AKKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZÜMRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEMS

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞİRVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERSEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YEŞİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: BİRSEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY

09:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ECEHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MEVDUDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ETHEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NECİP FAZIL

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BAKKAL ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ISIRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEYİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: AŞÇI HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DOĞRAMACI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SÖZ EBESİ

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BESTEKAR BEHLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: İSPİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KUŞAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: PABUÇCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALEMTRAŞÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALPAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CİNALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: EKMEKÇİBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU