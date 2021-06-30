AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Koronavirüs salgını sürecinde evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle elektrik kesintisi duyurularına ilgili arttı. İstanbullular 30 Haziran Çarşamba günü yaşanacak planlı elektrik kesinti listesini araştırıyor. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler...
30 Haziran 2021 Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesinti listesi...
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA
ARNAVUTKÖY
NO: 4217166
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EROĞLU, HAMAMÖZÜ, TÜRBE, YALVAÇ, İNTİZAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDINLIK, DOĞA, MEŞE TARLA, YAKUT, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4217171
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231840
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4229322
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229326
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 03:30:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229352
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196569
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1382. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4220335
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4236942
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4236943
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4234428
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234434
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 30/06/2021 12:00:00 - 30/06/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4229364
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4230529
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217261
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230402
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4217172
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4159344
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ESKİCİ, HACI İMAM, HARMANYERİ, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TELLAL ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4232267
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ASRİ, BABACAN, BURHAN, ERTÜRK, GÖREN, HÜNKAR, MEDENİ, MODERN, TAÇ, ÇAĞDAŞ 3 sk / SİNANOBA mah AKKOR, CANIM, FİKRİYE, SEYRAN 2 sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4228700
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229377
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231930
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4227320
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1023., BAHADIR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4188909
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., 1273., 1479., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216493
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302., 2304. sk bölgelerinde 30/06/2021 00:30:00 - 30/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189951
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1215., 1216., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230427
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4227373
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ÜZÜMBAĞI ÇIKMAZI, 2.KASIMPATI, 2.LEYLAK, 4.KARANFİL, BABA HAYDAR CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, EYÜP NİŞANCA, GÜVERCİNLİ, KUMRU, NAZIRAĞA YOKUŞU, NİMET, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, SAKA, SARI SAMUR, ÜZÜMBAĞİ , İSKETE, ŞEYH MURAT EFENDİ sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227371
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217304
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:05:00 - 30/06/2021 13:26:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227389
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.BAHÇE ÇIKMAZI, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1.SERÇE, 2.ZAMBAK, 3.MENEKŞE, 4.KARANFİL, 4.LALE, BABA HAYDAR KUYUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, HANIMOĞLU YAŞAR, ITRİ MUSTAFA, KAHRAMAN, KARAYEL, MOLLA LÜTFİ, SOFULAR MEKTEBİ, SOFULAR YOKUŞU, SOFULAR ÇUKURU, YEŞİL TEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227391
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah ATMACA, DAVUTAĞA, EYYUBİ MEHMET ÇELEBİ, EYÜP MESCİDİ, KANATLI, KEKLİK, KUMRU, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, OTAKÇILAR, SAMANCILAR, SEMİZ ALİPAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216465
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226450
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, FATİH, MANOLYA, OKUL, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, ELİF, YILMAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4222340
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk / SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216499
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah KINALITEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4217214
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SEVİM, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KUMRU, LEVENT, MEDİNE, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAİR, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4217220
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.SÜLÜN, 1.YENİCE, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217225
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KARANFİL, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217278
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ, KASIMPATI, KULE, KÖKNAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217275
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ORHAN GAZİ, MASLAK ÇEŞME, ORAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230425
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, BİGA, CİHAN, HAKAN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4234677
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARKADAŞ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, ELA, FISTIK ÇAMI, FİŞEK, KARTAL, KAYA, MECİDİYE, NURİPAŞA, RÜZGARGÜLÜ, YALÇIN, YENİ YILDIZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇELİK, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞİMŞİR AĞACI ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, HACİB, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228920
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KİLYOS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228952
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah KARANFİL, POSTA YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228942
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228609
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ASUDE, BOZKIR, BRONZ, BİLGİ, DUMLUPINAR, KUZGUN, LATİF, SEDA ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4226431
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226432
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234529
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231137
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217299
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231055
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4231664
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4231042
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 23:00:00 - 30/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4225320
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/5., 105/2. sk bölgelerinde 27/06/2021 12:00:00 - 27/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA
ATAŞEHİR
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AĞAÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RUMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MOR ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SEBAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARIÇAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEYİF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GÜZ BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ERGENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: MİSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ADALAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: REGAİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YEŞİLKIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: OYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KIZILIRMAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KAYRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AYDINLIK
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
KARTAL
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İCABET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİRDEVS
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SIHHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SARUHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEZİYET
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER
PENDİK
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALTINDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DENİZ KABUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AYTEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAYLAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÖZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇOTANAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TEDBİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HUZURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KARADAĞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOPÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NADİM
14:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ORKİDE
16:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
SULTANBEYLİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HASANKALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAZANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAFIZ İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NEJAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TAPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞATO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TATAR
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: AKKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZÜMRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEMS
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞİRVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERSEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YEŞİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: BİRSEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ECEHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY
ÜMRANİYE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MEVDUDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ETHEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAŞER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NECİP FAZIL
ÜSKÜDAR
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BAKKAL ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ISIRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEYİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: AŞÇI HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DOĞRAMACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SÖZ EBESİ
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BESTEKAR BEHLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: İSPİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KUŞAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: PABUÇCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALEMTRAŞÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CİNALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: EKMEKÇİBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU