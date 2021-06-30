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  3. AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Koronavirüs salgını sürecinde evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle elektrik kesintisi duyurularına ilgili arttı. İstanbullular 30 Haziran Çarşamba günü yaşanacak planlı elektrik kesinti listesini araştırıyor. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler...

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

30 Haziran 2021 Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesinti listesi...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

NO: 4217166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EROĞLU, HAMAMÖZÜ, TÜRBE, YALVAÇ, İNTİZAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDINLIK, DOĞA, MEŞE TARLA, YAKUT, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4217171

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231840

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4229322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 03:30:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196569

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1382. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4236942

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4236943

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4234428

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234434

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 30/06/2021 12:00:00 - 30/06/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4229364

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4230529

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217261

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230402

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4217172

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 30/06/2021 13:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4159344

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ESKİCİ, HACI İMAM, HARMANYERİ, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TELLAL ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4232267

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ASRİ, BABACAN, BURHAN, ERTÜRK, GÖREN, HÜNKAR, MEDENİ, MODERN, TAÇ, ÇAĞDAŞ 3 sk / SİNANOBA mah AKKOR, CANIM, FİKRİYE, SEYRAN 2 sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4228700

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229377

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231930

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4227320

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1023., BAHADIR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4188909

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., 1273., 1479., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216493

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302., 2304. sk bölgelerinde 30/06/2021 00:30:00 - 30/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189951

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1215., 1216., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230427

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4227373

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ÜZÜMBAĞI ÇIKMAZI, 2.KASIMPATI, 2.LEYLAK, 4.KARANFİL, BABA HAYDAR CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, EYÜP NİŞANCA, GÜVERCİNLİ, KUMRU, NAZIRAĞA YOKUŞU, NİMET, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, SAKA, SARI SAMUR, ÜZÜMBAĞİ , İSKETE, ŞEYH MURAT EFENDİ sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227371

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217304

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 00:05:00 - 30/06/2021 13:26:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227389

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.BAHÇE ÇIKMAZI, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1.SERÇE, 2.ZAMBAK, 3.MENEKŞE, 4.KARANFİL, 4.LALE, BABA HAYDAR KUYUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, HANIMOĞLU YAŞAR, ITRİ MUSTAFA, KAHRAMAN, KARAYEL, MOLLA LÜTFİ, SOFULAR MEKTEBİ, SOFULAR YOKUŞU, SOFULAR ÇUKURU, YEŞİL TEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227391

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah ATMACA, DAVUTAĞA, EYYUBİ MEHMET ÇELEBİ, EYÜP MESCİDİ, KANATLI, KEKLİK, KUMRU, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, OTAKÇILAR, SAMANCILAR, SEMİZ ALİPAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216465

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226450

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, FATİH, MANOLYA, OKUL, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, ELİF, YILMAZ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4222340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk / SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 30/06/2021 00:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216499

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah KINALITEPE sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4217214

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SEVİM, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KUMRU, LEVENT, MEDİNE, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAİR, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4217220

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.SÜLÜN, 1.YENİCE, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217225

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KARANFİL, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 30/06/2021 00:01:00 - 30/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217278

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ, KASIMPATI, KULE, KÖKNAR sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217275

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ORHAN GAZİ, MASLAK ÇEŞME, ORAL sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230425

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, BİGA, CİHAN, HAKAN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

SARIYER

NO: 4234677

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARKADAŞ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, ELA, FISTIK ÇAMI, FİŞEK, KARTAL, KAYA, MECİDİYE, NURİPAŞA, RÜZGARGÜLÜ, YALÇIN, YENİ YILDIZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇELİK, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞİMŞİR AĞACI ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, HACİB, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228920

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KİLYOS sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228952

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah KARANFİL, POSTA YOLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228942

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228609

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ASUDE, BOZKIR, BRONZ, BİLGİ, DUMLUPINAR, KUZGUN, LATİF, SEDA ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 30/06/2021 09:30:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4226431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 01:00:00 - 30/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226432

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 30/06/2021 04:00:00 - 30/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234529

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231137

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217299

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 30/06/2021 09:00:00 - 30/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231055

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4231664

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 30/06/2021 10:00:00 - 30/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4231042

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 23:00:00 - 30/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4225320

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/5., 105/2. sk bölgelerinde 27/06/2021 12:00:00 - 27/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

ATAŞEHİR

10:00 - 12:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AĞAÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RUMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MOR ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

BEYKOZ

09:00 - 13:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SEBAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARIÇAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEYİF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GÜZ BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ERGENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: MİSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ADALAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: REGAİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YEŞİLKIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: OYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KIZILIRMAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KAYRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AYDINLIK

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

KARTAL

09:00 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İCABET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİRDEVS

09:30 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SIHHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SARUHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEZİYET

09:30 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZER

AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti duyuruları 30 Haziran Çarşamba! İstanbul son dakika elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

PENDİK

10:00 - 12:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALTINDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DENİZ KABUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AYTEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAYLAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÖZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇOTANAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TEDBİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HUZURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KARADAĞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOPÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NADİM

14:00 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ORKİDE

16:00 - 17:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

SULTANBEYLİ

09:00 - 13:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HASANKALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAZANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAFIZ İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NEJAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TAPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞATO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TATAR

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: AKKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZÜMRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEMS

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞİRVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERSEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YEŞİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: BİRSEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: YÜCELAY

09:30 - 13:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ECEHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MEVDUDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ETHEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAŞER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NECİP FAZIL

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BAKKAL ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ISIRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEYİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: AŞÇI HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: DOĞRAMACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SÖZ EBESİ

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: BESTEKAR BEHLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: İSPİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KÖMÜRCÜ BEDRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KUŞAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: PABUÇCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞECAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALEMTRAŞÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KALPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CİNALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: EKMEKÇİBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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