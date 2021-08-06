Aygün Aydın'a yeniden hapis yolları göründü... Hakan Sabancı acımadı!

Sosyete camiasının başyapıt ailelerinden Sabancıların yakışıklılığıyla bilinen oğulları Hakan Sabancı ile ilgili çok kez iddialarda bulunan ve yaşadıklarını ifşa eden Aygün Aydın isimli fenomen, Sabancı'yı ifşa etmeye doyamıyor. Daha önce Hakan Sabancı'nın şikayeti üzerine 3 gün hapis yatan ve çıktıktan sonra yine rahat duramayan Aydın bu defa Sabancı için "Beni böceklerin içine atıp öldürmek istedi" diyerek ağır küfürler ve beddualar etti.

HAKAN SABANCI BU DEFA ACIMADI

Daha öncede Sabancı hakkında iddialarda bulunan Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımında Sabancı için "Hakoş" lakabını kullanan ve cümlelerine ifşa, hakaret ve beddua ile devam eden genç kadın öfkesini bir türlü dindiremiyor. Önceki açıklamaları yüzünden 3 gün hapis yatan Aydın, bu defa son açıklamaları sebebiyle Sabancı'nın avukatlarının şikayeti üzerine 15 gün hapis yatacak.

"HAKOŞ" VE "ŞAPŞAL" SÖZLERİ SUÇ SAYILDI

Hakan Sabancı'nın yetkili avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkilleri için 'Hakoş' ile 'şapşal' kelimelerini kabul edemedi. Şikayetlerinde Aydın'ın tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

BEDDUALAR HAVADA UÇTU

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmiş, takipçileri ile paylaştığı vidoeda, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin." ifadelerini kullanıp beddualar etmişti