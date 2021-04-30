Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım!

Aydın, Instagram hesabından yayınladığı gönderide,"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım." demesiyle gündem oldu.

"SEN OLMASAYDIN BUNCA ŞEYİ BAŞARAMAZDIM"

Geçtiğimiz günlerde, sosyetik zenginlerden Hakan Sabancı ile ismi anılan Aygün Aydın yayınladığı gönderisiyle çok konuşuldu. Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşalamasıyla tanınan Aydın, sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı. Aygün paylaşımında,

"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" ifadelerini kullandı.

"UMARIM FİZİKSEL HAZ DIŞINDAKİLERİN DE KIYMETİNİ ANLARSIN"

Aygün, Sabancı'ya ders verir nitelikte olan sözlerine devam ederek, "Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görevi burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal." şeklinde ifadelere yer verdi.