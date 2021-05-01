Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ve Türklere hakaret dolu sözler!

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sonrası yaptığı ifşa videosu ve sonraki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın'dan bu sefer olay yaratacak hareket geldi.

Eleştirilerden sıkıldığını söyleyerek küfürler yağdıran Aygün Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam. Alın o k...tı da eski kız yeni kız arkadaşını da. Ondan ne adam olur ne de baba olur" dedi.

"PİSLİĞİNİZDE BOĞULUN"

Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şaşkına uğrattıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları sildi.

VEDA MESAJI OLAY YARATMIŞTI

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı açıklayan Aygün Aydın yaptığı açıklamada, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

Açıklamasının devamında en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alarak amacına ulaştığını söyleyen Aygün, . "Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal." diyerek Hakan Sabancı'ya veda etmişti.