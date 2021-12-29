Aygün Aydın'ın, Hakan Sabancı hakkında söyledikleri hayrete düşürdü! "Bamya yemeği gibiydi"

Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, aylarca magazin gündeminde yer almıştı. Her söylediği ve yaptığıyla dikkat çekmeyi başaran Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım takipçilerini hayrete düşürdü.

"ESKORTLUK YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın geçtiğimiz günlerde maddi olarak zor günler yaşadığını açıklamış ve "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demiş ve tepki çekmişti.

"MİLLETİ GERDİ"

Instagram hesabında takipçilerinden sorular alan ve bu soruları yanıtlayan Aygün Aydın yine açıklamasıyla olay oldu. Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.

Aydın soruya "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" dedi.

"AMA BEN DE BÖYLE SEVİYORUM"

Bir başka soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin Hakan Sabancı'yı kastederek, "malum kişi ilişkide nasıl biriydi?" sorusuna ise, "Hayatımın adlandıramadığım en kötü tecrübesiydi. Yani böyle bamya yemeği gibiydi. Ama ben de böyle seviyorum işte." dedi.