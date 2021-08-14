Aygün Aydın'la olaylı ayrılmışı! Hakan Sabancı güzel model Elif Aksu ile yakalandı!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, 28 yaşındaki Türk model Elif Aksu ile Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden izlerken objektiflere yakalandı.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Beşiktaş, Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakayı takip eden Hakan Sabancı, model Elif Aksu ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.

"AŞK MI DOĞUYOR?"

Tribündeki yakınlıkları dikkatlerden kaçmayan Hakan Sabancı ve Elif Aksu için, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" soruları merak edilmeye başlandı.

1992 doğumlu Elif Aksu Türk asıllı Avusturyalı mankendir.

HAPİS YATMIŞTI

Son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşayan Sabancı ile Aydın olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

Hakan Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırılmıştı.