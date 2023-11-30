Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?' Günlerdir kamuoyu gündeminde olan ve tartışılan aralarında Fatih Terim, Arda Güler, Selçuk İnan, Ayhan Akman, Semih Kaya ve Emre Belözoğlu'nun da geçtiği futbol dünyasının ünlü isimlerinin "FON" adı altında dolandırıldığı iddia edilen olayla ilgili Ayhan Akman gazeteci Fatih Altaylıya çarpıcı açıklamalarda bulundu.