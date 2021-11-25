Avrupa'da en çok Starbucks şubesinin yer aldığı 2. ülke olan Türkiye'de, kahve zincirlerinin kapatılacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kahveleriyle ve mağazalarındaki rahatlığıyla müşteriye internet hizmetini sınırsız sunup, konfor sağlayan Starbucks mağazalarının, Türkiye'de kapatılacağı iddialarına ünlü kahve zincirinden yanıt geldi.

"ASILSIZ HABERDİR"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Starbucks Türkiye'de kapanıyor" haberleri, müşterileri harekete geçirdi. Bunun üzerine, Starbucks Türkiye'nin resmi İnstagram adresine yorumlarda bulunan tüketicilere, yorum olarak resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2021

Blonde Latte; Tall 15,50 TL| Grande 17,50 TL | Venti 19,50 TL

Caffe Latte; Tall 14,25 TL| Grande 16,50 TL | Venti 18,75 TL

Cappuccino; Tall 14,25 TL| Grande 16,50 TL | Venti 18,75 TL

Latte Macchiato; Tall 14,25 TL| Grande 16,50 TL | Venti 18,75 TL

Caramel Macchiato; Tall 18,00 TL| Grande 20,25 TL | Venti 22,50 TL

Caffe Americano; Tall 13,75 TL| Grande 15,25 TL | Venti 17,00 TL

Fresh Filter Coffee; Tall 10,75 TL| Grande 12,50TL | Venti 14,00 TL

Flat White; Short 15,75 TL

Ristretto Bianco; Short 15,75 TL

Espresso; Single 10,00 TL | Double 12,50 TL

Cortado; Short 15,75 TL

Caffe Mocha; Tall 16,75 TL| Grande 18,75 TL | Venti 21,00 TL

White Chocolate Mocha; Tall 17,50 TL| Grande 19,50 TL | Venti 22,00 TL

Signature Hot Chocolate; Tall 16,00 TL| Grande 18,00 TL | Venti 20,75 TL

Chai Tea Latte; Tall 17,00 TL| Grande 19,25 TL | Venti 22,25 TL

Iced Chai Tea Latte; Tall 17,00 TL| Grande 19,25 TL | Venti 22,25 TL

Chai Cream Frappuccihno; Tall 19,25 TL| Grande 22,00 TL | Venti 24,75 TL

Tam Yapraklı Çay; Tall 12 TL| Grande 12 TL | Venti 14,25 TL

Türk Kahvesi; Single 12,00 TL | Double 14,75 TL

Salted Caramel Latte (Sıcak / Buzlu); Tall 17,75 TL| Grande 20,00 TL | Venti 22,25 TL

Caramel Macchiato (Sıcak / Buzlu); Tall 16,25 TL| Grande 18,25 TL | Venti 20,50 TL

Vanilla Latte; Tall 18,00 TL| Grande 20,25 TL | Venti 22,50 TL

Soğuk İçecekler: Iced Coffee & Frappuccino

Iced Blonde Latte; Tall 13,25 TL| Grande 15,00 TL | Venti 17,00 TL

Doubleshot Iced Shaken Espresso; Tall 16,00 TL| Grande 18,75 TL | Venti 21,00 TL

Vanilya şurup ilavesi 3 TL

Iced Cappuccino; Tall 12,75 TL| Grande 15,00 TL | Venti 16,75 TL

White Chocolate Mocha Hot / Iced; Tall 19,50 TL| Grande 22,00 TL | Venti 24,50 TL

White Hot Chocolate; Tall 14,25 TL| Grande 16,00 TL | Venti 18,50 TL

Caffe Mocha Hot / Iced; Tall 18,50 TL | Grande 20,75 TL | Venti 23,00 TL

Cold Brew; Tall 14,75 TL | Grande 16,75 TL | Venti: 19,25 TL

Cold Brew Latte; Tall 15,75 TL | Grande 17,50 | Venti: 20,00 TL

Espresso Frappuccino; Tall 18,75 TL | Grande 21,50 TL | Venti 23,75 TL

Caramel Frappuccino; Tall 19,25 TL | Grande 22,00 TL | Venti 24,75 TL

Vanilla Cream Frappuccino; Tall 13,50 TL | Grande 15,75 TL | Venti 17,50 TL

Cold Foam Iced Cappuccino; Tall 16,00 TL | Grande 18,75 TL | Venti 21,00 TL

Caramel Cloud Macchiato; Tall 18,00 TL| Grande 20,25 TL | Venti 22,50 TL

Pumpkin Spice Latte: Tall 19,50 TL| Grande 22,00 TL | Venti 24,50 TL

Iced Salted Maple & Caramel Latte; Tall 19,50 TL| Grande 22,00 TL | Venti 24,50 TL

Tropical Mango

Tall 15,25 TL| Grande 17,50 TL | Venti 19,00 TL

Strawberry & Lime

Tall 15,25 TL| Grande 17,50 TL | Venti 19,00 TL

Apple & Kiwi

Tall 15,25 TL| Grande 17,50 TL | Venti 19,00 TL

Vanilla Bean Cloud Macchiato

Tall 14,75 TL| Grande 16,50 TL | Venti 18,75 TL

Gingerbread Latte

Tall 15,50 TL| Grande 18,00 TL | Venti 20 TL

Vanilla Bean Macchiato

Tall 14,25 TL| Grande 16,00 TL | Venti 18,25 TL

Roasted Hazelnut Macchiato

Tall 14,25 TL| Grande 16,00 TL | Venti 18,25 TL

Caramel Macchiato

Tall 14,25 TL| Grande 16,00 TL | Venti 18,25 TL

Peppermint Mocha

Tall 14,00 TL| Grande 16,00 TL | Venti 17,75 TL

Peppermint Mocha Frappuccino

Tall 16,75 TL| Grande 19,00 TL | Venti 20,75 TL

Strawberries & Cream Frappuccino; Tall 19,25 TL | Grande 22,00 TL | Venti 24,75 TL

Strawberry Donut Frappuccino: Tall 16,50 TL | Grande 18,75 TL | Venti 20,50 TL

Java Chip Frappuccino; Tall 19,25 TL | Grande 22,00 TL | Venti 24,75 TL

Cookies & Cream Frappuccino: Tall 16,50 TL | Grande 18,75 TL | Venti 20,50 TL

Chocolate Cream Frappuccino; Tall 19,25 TL| Grande 22,00 TL | Venti 24,75 TL

Mango Passion Fruit Frappuccino; Tall 15,00 TL | Grande 17,25 TL | Venti 18,75 TL

Cool Lime; Tall 17,00 TL| Grande 19,00 TL | Venti 21,50 TL

Berry Hibiscus; Tall 17,00 TL| Grande 19,00 TL | Venti 21,50 TL

Strawberry Açai; Tall 17,00 TL| Grande 19,00 TL | Venti 21,50 TL