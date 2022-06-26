Cumartesi gecesi, sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Peki Aykut Erdoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi Tuba Torun hakkında ne dedi?

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EŞİ TUBA TORUN HAKKINDA NE DEDİ?

Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu ile konuşmasını ve diyalog esnasında kendi görüntülerini içeren kaydı, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” notuyla paylaştı.

Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23’te Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eski eşinin açıklamalarının ardından yeni eşi Tuba Torun'un “hastaneye kaldırıldığını” duyurduğu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun’dan, “yaşattıkları için” özür diledi.