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Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Peki Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

Twitter'da, cumartesi gecesi, siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, Twitter’da kendi adını taşıyan “Özge” ismiyle açtığı hesaptan, saat 23.53’de bir konuşma kaydı paylaştı. Bunun üzerine Tuba Torun merak konusu oldu. Peki Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

AVUKAT TUBA TORUN KİMDİR?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde almıştır. Kurumsal ve uluslararası hukuk dahil olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık yapmış olup, hali hazırda İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. 

Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

Öncelikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hakları Koordinatörüdür. Gazete Duvar’da güncel konular üzerine yazmaya, Hukuki Haber’de ise hukuki makaleler kaleme almaya devam etmektedir.

 

Oğuz Büber
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