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Aykut Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya neden istifa etti?

Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifasını duyurmasının ardından hakkında pek çok araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya nereli, kaç yaşında?

Aykut Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya neden istifa etti?

Gazeteci Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve istifasının perde arkası...

AYKUT KÜÇÜKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

16 Ocak 1973 Zonguldak doğumlu olan Aykut Küçükkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta aldı.

1994'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başladı.

İstanbul Boğazı üzerine yayınlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde, 2006'da  'Yılın Haber Ödülü'nü kazandı.

Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Küçükkaya, evli ve 1 çocuk sahibidir.

Aykut Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya neden istifa etti?

AYKUT KÜÇÜKKAYA NEDEN İSTİFA ETTİ?

29 Temmuz 2021 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda istifasının nedeni hakkında şu bilgileri verdi;

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya nereli, kaç yaşında?

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