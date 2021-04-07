Türk kızı Ayla İsveç'teki Masterchef yarışmasında ikinci oldu!Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?Son dakika | Güvenlik soruşturması teklifi, yeniden oylanarak kabul edildiAK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya annesini kaybettiKibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi ve eşi eşi kim? | Kibariye rahatsızlandı mı? Sağlık durumu nasıl?Uçakta fenalaştı! Ünlü şarkıcı Kibariye nefes almakta zorluk yaşadıMSB duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit olduFraport-tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuVincent Aboubakar, Erzurumspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan flaş açıklama
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

İsveç'te yayınlanan MasterChef yarışmasında yarışan Ayla Canpunar merak konusu oldu. Peki Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede reyting rekorları kıran İngiltere kökenli yemek yarışması Masterchef, İsveç'te de yoğun ilgiyle izleniyor. İsveç'teki MasterChef yarışmasında yarışan Ayla Canpunar merak konusu oldu. Peki Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu? İşte ayrıntılar...

AYLA VANPUNAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayla Canpunar, 1999 yılında dünyaya geldi. İsveç'in Göteborg şehrinde yaşayan Ayla Canpunar İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasında yarıştı.

21 yaşında olan Ayla Canpunar başarısıyla adından söz ettirdi.

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

AYLA CANPUNAR İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

İsveç'te de yoğun ilgiyle izlenen MasterChef'te başarısıyla adından söz ettiren Ayla Canpunar'ın instagram hesabı: @aylacanpunar

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

Ayla Canpunar'ın Instagram hesabında 13 binin üzerinde takipçisi var.

AYLA CANPUNAR İSVEÇ'TEKİ MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Türk kızı Ayla Canpunar, İsveç'te yayınlanan MasterChef yarışmasında ikinci oldu.

Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen Canpunar şöyle devam etti:

"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım."

Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu?

Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım, Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT