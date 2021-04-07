Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede reyting rekorları kıran İngiltere kökenli yemek yarışması Masterchef, İsveç'te de yoğun ilgiyle izleniyor. İsveç'teki MasterChef yarışmasında yarışan Ayla Canpunar merak konusu oldu. Peki Ayla Canpunar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ayla Canpunar instagram hesabı nedir? | İsveç'teki Masterchef'te kaçıncı oldu? İşte ayrıntılar...

AYLA VANPUNAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayla Canpunar, 1999 yılında dünyaya geldi. İsveç'in Göteborg şehrinde yaşayan Ayla Canpunar İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasında yarıştı.

21 yaşında olan Ayla Canpunar başarısıyla adından söz ettirdi.

AYLA CANPUNAR İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

İsveç'te de yoğun ilgiyle izlenen MasterChef'te başarısıyla adından söz ettiren Ayla Canpunar'ın instagram hesabı: @aylacanpunar

Ayla Canpunar'ın Instagram hesabında 13 binin üzerinde takipçisi var.

AYLA CANPUNAR İSVEÇ'TEKİ MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Türk kızı Ayla Canpunar, İsveç'te yayınlanan MasterChef yarışmasında ikinci oldu.

Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen Canpunar şöyle devam etti:

"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım."

Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım, Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.