İlk bölümü 8 Eylül 2015 yılında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünün 26 Ekim'de yayınlanması planlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizine ilişkin çıkan haberlerin ardından Aylin Veziroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Aylin Veziroğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi oynayacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AYLİN VEZİROĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aylin Veziroğlu, 1997'de Kocaeli’nde doğdu. Ailesi de kendisi gibi oyunculuğa ilgili olan Veziroğlu, Kocaeli Tabip Odası’nda eğitim almıştır.

Tiyatro Kasabası oyuncularına dahil olan Aylin Veziroğlu, pek çok tiyatro oyununda rol alsa da “Sevgili Doktor” adlı oyunla herkes tarafından tanınmıştır.

Tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken oyuncu 2019 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde rol almıştır. Rol aldığı bu dizide Yiğit’in sevgilisi Selin karakteriyle büyük beğeni alan güzel oyuncunun bir sonraki yer aldığı dizi TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan “İncir Ağacı” adlı günlük dizi olmuştur. Bu dizide Hicran karakterine hayat vermiştir.

“Prangalı Yarim” dizisi ile ilk kez ekranlara gelen Aylin Veziroğlu, dizide Tuğçe karakterine hayat vermiştir. Veziroğlu, Kanal 7'deki Emanet dizisinde de oynamıştır.

AYLİN VEZİROĞLU EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDART OLMAZ DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü gibi çok sayıda usta oyuncunun yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenlerinin beklediğine değecek bir 200. bölüm izleyeceği düşünülüyor.

Nefes nefese olayların ekrana geleceği dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Aylin Veziroğlu ekibe dahil oldu.

Ana kadroya katılan Aylin Veziroğlu “Nina” rolüne hayat verecek.