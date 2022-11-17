AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi

Anayasa Mahkemesi çok konuşulacak bir kararın altına imza attı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan karara göre AYM, bir belediye çalışanına sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu verilen cezanın hak ihlali olduğuna karar verdi.

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AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), özgürlükler konusunda kararlar almaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisinin yaptığı başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HABERLEŞTİRİLDİ

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Antalya'da bir belediyede çalışan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı ve çeşitli iddiaları içeren paylaşımı bir gazete tarafından haberleştirildi. Bunun üzerine çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatılan kişiye uyarma cezası verildi.

AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi

KONU YARGIYA TAŞINDI

İtirazı disiplin kurulu tarafından reddedilen kişi, cezanın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Yerel mahkeme davanın iptaline karar verdi ancak bölge idare mahkemesine yapılan itiraz üzerine yerel mahkeme kararı kaldırıldı, bölge idare mahkemesi davanın reddine karar verdi.

AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi

AYM'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Kararın kesinleşmesinin ardından başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

KAYNAK: AA

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