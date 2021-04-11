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  3. Aynı aileden 3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden 3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Korona virüs ocakları söndürmeye devam ediyor. Yalao'da aynı aileden 3 kardeş korona virüs nedeniyle 15 gün içinde yaşamlarını yitirdiler.

Aynı aileden 3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Yalova'da, aynı aileden 3 kardeş, 15 gün içerisinde korona virüs hastalığından  yaşamını yitirdi.

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı.

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Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da korona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.

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"AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ 15 GÜN İÇİNDE YAŞAMLARINI KAYBETTİ"

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da korona virüse yakalandı.Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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