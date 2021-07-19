Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Derinöz Baraj Gölü kıyısına giden 3 yaşındaki Levent Cenik bir anda suya düştü. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören abla Havvanur ile babaannesi Sultan Cenik, amcası Emrullah Cenik ve halası Elif Semiz de art arda suya atladı.

Ancak bir süre sonra aile fertleri de suda boğulmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada hareketlilik üzerine bölgeye gelen ailenin yakınları, cenazelerin tanıdık olduğunu öğrenince gözyaşları içerisinde ekiplerin cesetleri sudan çıkartmasını izledi. Hayatını kaybeden 5 kişi otopsilerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapıldığı ve cenazelerinin memleketleri olan Suluova ilçesi Saraydüzü Mahallesi'ne getirilecek.

5 kişiye mezar olan baraj gölüne bir daha araçların girmemesi için ise yol üzerine toprak döküldü.