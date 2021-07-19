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  3. Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı’na düşen 3 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmak için peş peşe baraja atlayan 9 yaşındaki ablası, 19 yaşındaki amcası, 50 yaşındaki babaannesi ve 28 yaşındaki halası boğularak can verdi. Aynı aileden 5 kişiyi yutan baraja girilmemesi için göle inen yola toprak döküldü.

Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Derinöz Baraj Gölü kıyısına giden 3 yaşındaki Levent Cenik bir anda suya düştü. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören abla Havvanur ile babaannesi Sultan Cenik, amcası Emrullah Cenik ve halası Elif Semiz de art arda suya atladı.

Ancak bir süre sonra aile fertleri de suda boğulmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Bu sırada hareketlilik üzerine bölgeye gelen ailenin yakınları, cenazelerin tanıdık olduğunu öğrenince gözyaşları içerisinde ekiplerin cesetleri sudan çıkartmasını izledi. Hayatını kaybeden 5 kişi otopsilerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapıldığı ve cenazelerinin memleketleri olan Suluova ilçesi Saraydüzü Mahallesi'ne getirilecek.

Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

5 kişiye mezar olan baraj gölüne bir daha araçların girmemesi için ise yol üzerine toprak döküldü. 

Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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