Aynı fiyata üretiliyor! Ancak iPhone yüzlerce dolar farkla satılıyor

Xiaomi Mi 11 serisi görücüye çıkarıldığı gün satış rekorları kırdı. Bir sonraki süreçte serisinin bir üst modeli olarak Mi 11 Pro'nun ülkemizde de piyasaya sunulması bekleniyor.

Xiaomi Mi 11 serisi hem teknik özellikleri hem de kamerasıyla oldukça iddialı bir tasarım olarak satışa çıkarıldı.bu tasarım en beğenilen marka model olan iPhone 12 ile kıyaslanabiliyor. Xiaomi firması bu karşılaştırmayı performansın yanında üretim maliyetleriyle de gündeme getirdi.

Xiaomi Mi 11 serisi ve iPhone 12'nin üretim maliyetleri aynı. Her iki firma için yeni bu modeller 373 dolar maliyetle üretiliyor. Fakat iki telefonun arasında birkaç yüz dolarlık satış fiyatı farkı bulunuyor. Her iki cihaz da kutusundan şarj cihazı olmadan çıkıyor. Ancak Xiaomi firması Mi 11 satın alan kişilere hızlı şarj adaptörünü yanında kullanıcılara armağan ediyor.

İŞTE ÇOK BEĞENİİLEN XİAOMİ Mİ 11 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 10bit renk destekli 120 Hz yenileme hızı, 515 *PPI, 1500 nit parlaklık

*İşlemci: Snapdragon 888 (5 nm – sekiz çekirdekli)

*Bağlantı: USB-C, geliştirilmiş Wi-Fi 6

*Bellek ve Depolama: 8 GB – 12 GB RAM / 128 GB ve 256 GB depolama

*Batarya: 4.600 mAh / 55W hızlı şarj / 50W kablosuz şarj / 10W kablosuz ters şarj

*Arka Kamera: 108 Megapiksel f/1.33 + 13 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı + 5 Megapiksel f/2.4 telefoto / *OIS destekli

*Ön Kamera: 20 Megapiksel

*İşletim Sistemi: Android 11 ve 2K MIUI 12

*Kutu İçeriği: Mi 11 ve şarj kablosu