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  3. "Ayrı evlerde yaşıyorlar" iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! "Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz" diyerek boşanma kapılarını kapattı!

"Ayrı evlerde yaşıyorlar" iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! "Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz" diyerek boşanma kapılarını kapattı!

Bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan Alişan ile Buse Varol'un artık evlerini ayırdıkları ve ayrı yaşadıkları iddia edildi. İddiaları yalanlayan Buse Varol, "Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Ayrı evlerde yaşıyorlar" iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! "Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz" diyerek boşanma kapılarını kapattı!

Alişan ile Buse Varol çifti bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı mekanlarda kutlamasıyla ortaya bir çok iddia atıldı.

Buse Varol kızı için kayınvalidesinin evinde düzenlenen doğum gününe davet edilmediğini açıklamıştı. Varol, magazin dünyasında yapılan çok sayıda boşanma haberi karşısında yeni bir açıklama yaptı.

Ayrı evlerde yaşıyorlar iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz diyerek

"AYNI EVDE YAŞIYORUZ, BOŞANMIYORUZ"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre boşanma iddiaları hakkında konuşan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

Ayrı evlerde yaşıyorlar iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz diyerek

"SUZAN ANNEY​​​​​​​İ ÇAĞIRDIM AMA EVLADINI KAYBETTİĞİ İÇİN GELMEDİ"

Kayınvalidesi Suzan Tektaş'ın ve Alişan'ın kendi düzenlediği doğum günü partisinde olmaması hakkında Varol, "Konsept olarak kızlar ve çocukları yaptık. Suzan anneyi çağırdım ama evladını yeni kaybettiği için gelmedi. Zaten hiçbir yere gitmiyor" dedi. Varol, Suzan Tektaş'ın evinde kutlanan doğum gününe ise davet edilmediğini açıkladı.

Ayrı evlerde yaşıyorlar iddialarına Buse Varol'dan yalanlama geldi! Aynı evde kalıyoruz, 2 çocuğumuzla mutluyuz diyerek ​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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