Ayşe Tayurak'ın ölümünde korkunç şüphe! Koca tutuklandı, kızı konuştu: Bir daha saçlarını yolmasın diye ben kestim annemin saçlarını!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 8 Haziran'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Ayşe Tayurak evinin banyosunda boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu. Tayurak'ın 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Adem Tayurak, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Olayın ardından Ayşe Tayurak’ın 20 yaşındaki kızı Elif Tuyurak, ilk kez konuştu. Annesinin babası Adem Tayurak tarafından intihar süsü verilmeye çalışarak, 9 ve 13 yaşındaki kardeşlerinin gözü önünde öldürdüğünü anlatan genç kız, “Yaşları 5 ile 20 arasında değişen 7 kardeş kimsesiz bir şekilde ortada kaldık. Anneme ve bize yıllarca zulüm eden katil ve ailesi olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Annemi el birliğiyle öldürdüler” diye konuştu.

“BİR DAHA SAÇLARINI YOLMASIN DİYE BEN KESTİM”

Babasının annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen Tayurak, “Babamın ve ailesinin anneme yaptığı zulme, çektirdiği acıya kendimi bildim bileli tanık oldum. Bana ve kardeşlerime de şiddet uyguluyordu. Defalarca ütüyle, su ısıtıcısı ile kumanda ile ve eline geçirdiği her şeyle anneme saldırıp kafasını kırdığını, yüzünü tanınmaz hale getirdiğini görüp annemin sessiz çığlığı oldum. Her seferinde annemin saçlarını yoluyordu. Bir daha saçlarını yolmasın diye ben kestim annemin saçlarını” dedi.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMASINA RAĞMEN...

Babasının kardeşini döverken ilk kez annesinin babasına tokat attığını dile getiren Elif Tayurak,“Bunun üzerine annemin boğazını sıktı ve ‘seni artık dövmeyeceğim. Seni öldüreceğim’ dedi. Annem de savcılığa başvurarak 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu aldığı 4. karardı” şeklinde konuştu.

ÖLDÜĞÜ KIZININ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ!

Annesinin öldüğü gün 7 yaşındaki kız kardeşinin doğum günü olduğunu söyleyen genç kız “Annem bütün çocuklarını çok severdi ama kız çocuklarının daha çok üstüne titrerdi. Kızlarımın doğum günü benim bayram günüm derdi. Akşamdan her şeyi hazırlamıştı. Pasta yapmıştı, kardeşime hediye almıştı. Arkadaşlarını da çağırırız mutlu olsun diyordu. Birkaç saat sonra intihar edecek biri neden kızının doğum günü için bu kadar hazırlık yapsın” diye anlattı.

“BİR İNSAN OTURARAK NASIL İNTİHAR EDEBİLİR?”

Normalde sabahları annesiyle namaza kalktıklarını ama o sabah uykuda kaldığını belirten Tayurak, “Sabah 7 civarında evimizin banyosunda annemizin cansız bedeniyle uyandık. Boynunda pencere demirine bağlanmış bir ip vardı ama annem oturur vaziyetteydi. Bir insan oturarak nasıl intihar edebilir ki?” diyerek sitem etti.

“ANNEMİN YARDIM ÇIĞLIĞINI KESTİLER”

Olay günü babasının küçük erkek kardeşlerine, “Evrakları alacağım” diyerekeve girebildiğini aslında babasının uzaklaştırma kararı nedeniyle eve giremediğini söyleyen Tayurak, “Kardeşlerim son 2-3 gündür hep babamla dışarıda yemek yiyordu evde bizimle hiç yemediler. Bize ilaç verip uyuttuğunu düşünüyoruz. Çünkü hiçbir ses duymadık. Gece kardeşlerime kapıyı açtırıp içeri girmiş. Bizi ilaçla uyuttular. Annemin yardım çığlığını engellediler. Şimdi ben o engellenmiş çığlığı tüm insanlığa haykırıyorum” ifadelerini kullandı.