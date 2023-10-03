Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!

HALK TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, Gazeteci Ayşenur Arslan'ın HALK TV ekranlarında PKK'lı hain teröristlerin Ankara'daki bombalı eylemini değerlendirirken kullandığı skandal ifadeler nedeniyle programına "üzülerek" son verildiğini duyurdu.

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Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki hani terör saldırısını değerlendirirken kullandığı skandal ifadeler sosyal medyada bir çok tepkiyi beraberinde getirmişti.

Hemen ardından ise açıklamanın hızla yayılmasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

HALK TV'DEN AYŞENUR ARSLAN AÇIKLAMASI

Bu gelişmeler hızla yayılırken HALK TV yönetimi de sessiz kalmadı. Açıklama Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

"ÜZÜLEREK SONLANDIRDIK"

Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Medya Mahallesi isimli programı sunan Ayşenur Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

SORUŞTURMA BAŞLATTILDI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK HARAKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin incelemeyi gece yarısı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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