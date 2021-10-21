Cuma günleri TV 8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından Ayta Sözeri kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Kırmızı Oda dizisinin Keklik'i Ayta Sözeri koronavirüse mi yakalandı? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

AYTA SÖZERİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes asıllıdır.

1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. Başarılı sanatçı, birçok dizi ve filmde rol aldı.

AYTA SÖZERİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Meryem (Mahpus) (TV Dizisi)

2017 - Aile Arasında (Behiye ) (Sinema Filmi)

2016 - Koca Dünya (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2015 - Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Umay) (TV Dizisi)

2014 - 2016 - Paramparça (2) (Nezaket) (TV Dizisi)

2014 - Hadi Ya (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 - Kayıp Şehir (Duygu) (TV Dizisi)

2012 - Acayip Hikayeler (Cansu) (TV Dizisi)

2011 - Papatyam 4. Sezon (Şebnem) (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Beton) (Sinema Filmi)

2009 - Teslimiyet (Aygül) (Sinema Filmi)

2009 - Kahramanlar (Arzu) (TV Dizisi)

2009 - Güneşi Gördüm (Tuana) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Akasya Durağı (Naciye) (TV Dizisi)

2008 - Dudaktan Kalbe 2. Sezon (Mahkum) (TV Dizisi)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Mahkum) (TV Dizisi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Okşan) (TV Dizisi)

2006 - Arka Sokaklar 1. Sezon (Aydan) (TV Dizisi)

2000 - Dadı (Şarkıcı) (TV Dizisi)

2000 - Hayat Bağları (Hapisane Müdürü) (TV Dizisi)

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KEKLİK'İ AYTA SÖZERİ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'Da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Cuma akşamları ekrana gelen dizi Başak Soysal ve Ali Balcın'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırmızı Oda dizisinin ikinci ekibinde bulunan bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.

Paylaşımında "Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi" ifadesine yer veren Altuntaş setteki vaka sayısına ilişkin bir bilgiye de yer verdi.

Altuntaş, Kırmızı Oda dizisinin setinde vaka sayısının 14’ü bulduğu yönünde iddiaların olduğunu belirtti.

Diziye yeni dahil olan Ayta Sözeri, Keklik karakterine hayat veriyor.