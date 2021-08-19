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Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Altay | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Altay deplasmandan 4 - 1'lik skorla kazanarak ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Altay | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Heyecanla geçen maçı Altay 4 - 1'lik skorla kazandı.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ALTAY MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Altay 

MAÇTAN DETAYLAR

 

11. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Candeias, ceza sahasındaki Famara'ya pasını gönderdi. Famara'nın bekletmeden gelişine kaleye gönderdiği top, üst köşe direğin yanından auta çıktı.

13. dakikada Alanyaspor'dan Umut Güneş'in ceza sahasına gönderdiği topa Famara'dan önce rakip defans ayak koydu. Candeais'ın boşta kalan topa gelişine şutunda, top defansa çarparak auta gitti.

22. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Efecan Karaca, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Altay'ın köşe atışında topla buluşan Cebrail Karayel rakip ceza sahası arka direğine çıkardı. Naderi'ni kafayla içeriye gönderdiği topa Bamba sert vurdu. Defanstan dönen meşin yuvarlak, Thiam'ın sert şutuyla ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Altay farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Milunovic'in müdahalesiyle Bamba yerde kaldı. Topun başına geçen Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını iki farkla öne geçirdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Altay, farkı 3'e çıkardı. Kappel'in ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içinde topu kapan Pinares'in penaltı noktasından plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-3.

66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias ceza sahasına ortaladı. Tayfur Bingöl'ün gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.

67. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Candeias'ın sağdan ceza sahası arka direğine çıkardığı topa Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Ceza sahası içinde Famara'nın ayak koyduğu top, filelerle buluştu: 1-3.

86. dakikada Altay, farkı tekrar üçe çıkardı. Lis'in kale vuruşunda soldan topla buluşan Ahmed Rayan ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından geçen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Mücadele konuk ekibin 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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