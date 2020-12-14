Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş 2 1 Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 19:00

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tarık Ongun(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 75. Tayfur Bingöl, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 5. Fatih Aksoy

Teknik Sorumlu

Goller

Anastasıos Bakasetas,26.dk (p), Anastasıos Bakasetas,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Tayfur Bingöl 56.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 90+7.dk, Sarı Kart Efkan Bekiroğlu 89.dk, Çift Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 82.dk

Oyundan Çıkanlar

Anastasıos Bakasetas 86.dk, Emmanouıl Sıopıs 90+8.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 66.dk

Oyuna Girenler

Fatih Aksoy 86.dk, Umut Güneş 90+8.dk, Efkan Bekiroğlu 86.dk, Mustafa Pektemek 66.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

30. Ersin Destanoğlu, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Vıncent Aboubakar,90.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Francısco Javıer Montero Rubıo 90+7.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 83.dk, Cyle Chrıstopher Ların 46.dk, Valentın Andre Henrı Rosıer 46.dk, Rachıd Ghezzal 83.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 83.dk, Bernard Mensah 46.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 46.dk, Güven Yalçın 83.dk

Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 23 6 4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 18 6 6 Gaziantep FK 11 4 6 1 17 14 18 3 7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 8 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 16 1 11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 12 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 15 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 16 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 17 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 10 1 2 7 11 19 5 -8

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları