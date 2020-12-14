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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR BEŞİKTAŞ
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş
2 1

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 19:00

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tarık Ongun(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 75. Tayfur Bingöl, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 5. Fatih Aksoy

Teknik Sorumlu

Goller

Anastasıos Bakasetas,26.dk (p), Anastasıos Bakasetas,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Tayfur Bingöl 56.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 90+7.dk, Sarı Kart Efkan Bekiroğlu 89.dk, Çift Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 82.dk

Oyundan Çıkanlar

Anastasıos Bakasetas 86.dk, Emmanouıl Sıopıs 90+8.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 66.dk

Oyuna Girenler

Fatih Aksoy 86.dk, Umut Güneş 90+8.dk, Efkan Bekiroğlu 86.dk, Mustafa Pektemek 66.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

30. Ersin Destanoğlu, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Vıncent Aboubakar,90.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Francısco Javıer Montero Rubıo 90+7.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 83.dk, Cyle Chrıstopher Ların 46.dk, Valentın Andre Henrı Rosıer 46.dk, Rachıd Ghezzal 83.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 83.dk, Bernard Mensah 46.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 46.dk, Güven Yalçın 83.dk

Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe127232216236
4Beşiktaş116142119192
5Göztepe124621913186
6Gaziantep FK114611714183
7Kasımpaşa125341615181
8Hatayspor105321313180
9Fatih Karagümrük124532015175
10Yeni Malatyaspor114431413161
11Konyaspor114341511154
12Başakşehir FK124351818150
13Çaykur Rizespor11434161815-2
14Trabzonspor12354131614-3
15Antalyaspor11344121613-4
16Gençlerbirliği1132691711-8
17Sivasspor1024491210-3
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü1012711195-8

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
19.10.2020Galatasaray1-2Alanyaspor
19.10.2020Gençlerbirliği1-2Denizlispor
09.12.2020Hatayspor3-0BB Erzurumspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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