Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Beşiktaş
|2
|1
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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.12.2020 19:00
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Tarık Ongun(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 75. Tayfur Bingöl, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 5. Fatih Aksoy
Teknik Sorumlu
Goller
Anastasıos Bakasetas,26.dk (p), Anastasıos Bakasetas,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Tayfur Bingöl 56.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 90+7.dk, Sarı Kart Efkan Bekiroğlu 89.dk, Çift Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Anastasıos Bakasetas 86.dk, Emmanouıl Sıopıs 90+8.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 66.dk
Oyuna Girenler
Fatih Aksoy 86.dk, Umut Güneş 90+8.dk, Efkan Bekiroğlu 86.dk, Mustafa Pektemek 66.dk
Beşiktaş İlk 11
97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz
Yedekler
30. Ersin Destanoğlu, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Vıncent Aboubakar,90.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Francısco Javıer Montero Rubıo 90+7.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 35.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 83.dk, Cyle Chrıstopher Ların 46.dk, Valentın Andre Henrı Rosıer 46.dk, Rachıd Ghezzal 83.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Özyakup 83.dk, Bernard Mensah 46.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 46.dk, Güven Yalçın 83.dk
Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|23
|6
|4
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Gaziantep FK
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|18
|3
|7
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|8
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|9
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|16
|1
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|12
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|17
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|5
|-8
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Göztepe
|2-3
|Fenerbahçe
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|19.10.2020
|Galatasaray
|1-2
|Alanyaspor
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-2
|Denizlispor
|09.12.2020
|Hatayspor
|3-0
|BB Erzurumspor