Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor 2 1 Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Ekrem Kan(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Adam Fernando Bareıro Gamarra,32.dk (p), Mustafa Pektemek,90+6.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Efecan Karaca 38.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 87.dk, Ceyhun Gülselam 75.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 90+1.dk

Oyuna Girenler

Tayfur Bingöl 87.dk, Umut Güneş 75.dk, Mustafa Pektemek 90+1.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 14. Alexander Toft Soderlund, 21. Mılan Skoda, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Montassar Omar Talbı,25.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Akkan 65.dk, Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 90+7.dk, Sarı Kart Montassar Omar Talbı 86.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 38.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 90+3.dk, Sarı Kart Damjan Dokovıc 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 87.dk, Mılan Skoda 75.dk, Damjan Dokovıc 90+2.dk, Alexander Toft Soderlund 46.dk

Oyuna Girenler

Godfred Donsah 46.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 87.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 75.dk, Fernando Andrade Dos Santos 90+2.dk, Konrad Hubert Mıchalak 46.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları