SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümde neler olacak?Giresunspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR
Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor
2 1

Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Ekrem Kan(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Adam Fernando Bareıro Gamarra,32.dk (p), Mustafa Pektemek,90+6.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Efecan Karaca 38.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 87.dk, Ceyhun Gülselam 75.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 90+1.dk

Oyuna Girenler

Tayfur Bingöl 87.dk, Umut Güneş 75.dk, Mustafa Pektemek 90+1.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 14. Alexander Toft Soderlund, 21. Mılan Skoda, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Montassar Omar Talbı,25.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Akkan 65.dk, Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 90+7.dk, Sarı Kart Montassar Omar Talbı 86.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 38.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 90+3.dk, Sarı Kart Damjan Dokovıc 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 87.dk, Mılan Skoda 75.dk, Damjan Dokovıc 90+2.dk, Alexander Toft Soderlund 46.dk

Oyuna Girenler

Godfred Donsah 46.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 87.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 75.dk, Fernando Andrade Dos Santos 90+2.dk, Konrad Hubert Mıchalak 46.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT