Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Çaykur Rizespor
|2
|1
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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 16:00
Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Ekrem Kan(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
Adam Fernando Bareıro Gamarra,32.dk (p), Mustafa Pektemek,90+6.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Efecan Karaca 38.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Efecan Karaca 87.dk, Ceyhun Gülselam 75.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 90+1.dk
Oyuna Girenler
Tayfur Bingöl 87.dk, Umut Güneş 75.dk, Mustafa Pektemek 90+1.dk
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 14. Alexander Toft Soderlund, 21. Mılan Skoda, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Montassar Omar Talbı,25.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Akkan 65.dk, Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 90+7.dk, Sarı Kart Montassar Omar Talbı 86.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 38.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 90+3.dk, Sarı Kart Damjan Dokovıc 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Doğan Erdoğan 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 87.dk, Mılan Skoda 75.dk, Damjan Dokovıc 90+2.dk, Alexander Toft Soderlund 46.dk
Oyuna Girenler
Godfred Donsah 46.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 87.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 75.dk, Fernando Andrade Dos Santos 90+2.dk, Konrad Hubert Mıchalak 46.dk
Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|8
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|Göztepe