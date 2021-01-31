Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Demir Grup Sivasspor
|3
|1
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Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 16:00
Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Zorbay Küçük(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 77. Ahmet Oğuz, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 14. Samba Camara, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|6
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|7
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|0-0
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|1-0
|Göztepe