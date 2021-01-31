Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor 3 1 Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 77. Ahmet Oğuz, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 14. Samba Camara, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 45 20 2 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 5 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 6 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 7 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 25 -9 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları