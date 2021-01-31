Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSamsunspor'dan kural hatası açıklaması: Maç tekrarı için TFF'ye başvurulacakİzmir’de müzisyen Erdem Topuz geçim sıkıntısı sebebiyle intihar ettiBursaspor - Altınordu maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINGestaş duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptalVedat Muriç Türkiye'deki günlerini mumla arıyorHDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı!Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci için yeni teklifi belli oldu! Bonservis bedeli arttırıldı...Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğimİstanbullular koronavirüsü umursamadan yasağa rağmen sahile akın etti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor
3 1

Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 77. Ahmet Oğuz, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 14. Samba Camara, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe21143443234520
2Beşiktaş20142447234424
3Galatasaray21133543184225
4Gaziantep FK219843526359
5Hatayspor2110563426358
6Alanyaspor20104634203414
7Trabzonspor209652523332
8Fatih Karagümrük218763329314
9Yeni Malatyaspor217772726281
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Kasımpaşa217410233125-8
13Çaykur Rizespor21678273625-9
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği205411204019-20
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
30.01.2021Fenerbahçe1-0Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-1Kayserispor
30.01.2021Başakşehir FK1-5Hatayspor
31.01.2021BB Erzurumspor1-0MKE Ankaragücü
31.01.2021Alanyaspor3-0Sivasspor
31.01.2021Gençlerbirliği0-0Antalyaspor
31.01.2021Beşiktaş Trabzonspor
31.01.2021Denizlispor1-0Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT