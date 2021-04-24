Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep ile 22.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Gaziantep 3 2 Aytemiz Alanyaspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mert Güzenge(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 32. Osama Rashıd, 4. Ulaş Zengin, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 14. Bilal Başacıkoğlu, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 7 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 19 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları