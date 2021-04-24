Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih belli olduSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni terörü paylaşımı!Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydıAytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTürkiye'den Nepal'e uzanan yardım eli! 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldıEkipler iş başında! Kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'de temsilcilik açan Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldıRamazan ayı için getirildi, Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyorGökyüzünde renk şöleni! 23 Nisan’da havai fişekli kutlama
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep ile 22.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR GAZİANTEP
Aytemiz Alanyaspor Gaziantep
3 2

Aytemiz Alanyaspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 16:00

Aytemiz Alanyaspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mert Güzenge(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 32. Osama Rashıd, 4. Ulaş Zengin, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 14. Bilal Başacıkoğlu, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray34206866336633
4Trabzonspor35161274233609
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor341581157435314
7Gaziantep FK34131295142519
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18BB Erzurumspor3581017365834-22
19Başakşehir FK338916365333-17
20Gençlerbirliği348818346032-26
21Denizlispor346919325927-27

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa1-0Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe1-0Denizlispor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT