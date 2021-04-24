Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep ile 22.04.2021 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?
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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Gaziantep
|3
|2
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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 16:00
Aytemiz Alanyaspor Gaziantep Maçının Hakemleri
Suat Arslanboğa(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mert Güzenge(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 32. Osama Rashıd, 4. Ulaş Zengin, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 14. Bilal Başacıkoğlu, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|7
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|19
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|1-0
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Denizlispor