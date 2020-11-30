Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|İttifak Holding Konyaspor
|1
|0
Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bahattin Şimşek(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Yakup Özhan(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
Elhadjı Babacar Khouma,37.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Aksoy 90+3.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 74.dk, Sarı Kart Jacques François Moubandje 11.dk
Oyundan Çıkanlar
Efecan Karaca 71.dk, Salih Uçan 71.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 83.dk, Elhadjı Babacar Khouma 71.dk, Jacques François Moubandje 50.dk
Oyuna Girenler
Berkan İsmail Kutlu 71.dk, Fatih Aksoy 71.dk, Ceyhun Gülselam 83.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 71.dk, Ahmet Gülay 50.dk
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
35. Ozan Can Oruç, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 49. Ahmet Karademir, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 80.dk, Sarı Kart Alper Uludağ 46.dk, Sarı Kart Sokol Cikalleshi 25.dk, Sarı Kart Denı Mılosevıc 75.dk, Sarı Kart Artem Kravets 14.dk
Oyundan Çıkanlar
Musa Çağıran 77.dk, Alper Uludağ 46.dk, Sokol Cikalleshi 56.dk, Amır Hadzıahmetovıc 46.dk, Artem Kravets 56.dk
Oyuna Girenler
Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 77.dk, Faruku Mıya 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 56.dk, Musa Çağıran 46.dk, Samuel Emem Eduok 56.dk
Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|9
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|10
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|12
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|7
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|Fatih Karagümrük