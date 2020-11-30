Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Yakup Özhan(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Elhadjı Babacar Khouma,37.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fatih Aksoy 90+3.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 74.dk, Sarı Kart Jacques François Moubandje 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 71.dk, Salih Uçan 71.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 83.dk, Elhadjı Babacar Khouma 71.dk, Jacques François Moubandje 50.dk

Oyuna Girenler

Berkan İsmail Kutlu 71.dk, Fatih Aksoy 71.dk, Ceyhun Gülselam 83.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 71.dk, Ahmet Gülay 50.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

35. Ozan Can Oruç, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 49. Ahmet Karademir, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 80.dk, Sarı Kart Alper Uludağ 46.dk, Sarı Kart Sokol Cikalleshi 25.dk, Sarı Kart Denı Mılosevıc 75.dk, Sarı Kart Artem Kravets 14.dk

Oyundan Çıkanlar

Musa Çağıran 77.dk, Alper Uludağ 46.dk, Sokol Cikalleshi 56.dk, Amır Hadzıahmetovıc 46.dk, Artem Kravets 56.dk

Oyuna Girenler

Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 77.dk, Faruku Mıya 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 56.dk, Musa Çağıran 46.dk, Samuel Emem Eduok 56.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları