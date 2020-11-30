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Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Yakup Özhan(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Elhadjı Babacar Khouma,37.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fatih Aksoy 90+3.dk, Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 74.dk, Sarı Kart Jacques François Moubandje 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 71.dk, Salih Uçan 71.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 83.dk, Elhadjı Babacar Khouma 71.dk, Jacques François Moubandje 50.dk

Oyuna Girenler

Berkan İsmail Kutlu 71.dk, Fatih Aksoy 71.dk, Ceyhun Gülselam 83.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 71.dk, Ahmet Gülay 50.dk

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

35. Ozan Can Oruç, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 49. Ahmet Karademir, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdülkerim Bardakcı 80.dk, Sarı Kart Alper Uludağ 46.dk, Sarı Kart Sokol Cikalleshi 25.dk, Sarı Kart Denı Mılosevıc 75.dk, Sarı Kart Artem Kravets 14.dk

Oyundan Çıkanlar

Musa Çağıran 77.dk, Alper Uludağ 46.dk, Sokol Cikalleshi 56.dk, Amır Hadzıahmetovıc 46.dk, Artem Kravets 56.dk

Oyuna Girenler

Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 77.dk, Faruku Mıya 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 56.dk, Musa Çağıran 46.dk, Samuel Emem Eduok 56.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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