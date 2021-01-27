Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Mke Ankaragücü
|4
|3
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Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.01.2021 19:00
Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Tokat(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 4. Erdi Dikmen, 35. Danıel Lukasık, 88. Endrı Çekıçı, 27. Alıou Badjı, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 42. Idrız Voca, 2. Mıchal Pazdan, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 89. Atila Turan, 20. Alper Potuk
Teknik Sorumlu
Necati Erkmen
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|25
|-7
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|19
|-12
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|4-3
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|2-0
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|3-0
|Kayserispor