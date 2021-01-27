Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞFOX TV Yayın Akışı |Yaparsın Aşkım yeni bölümde ne olacak?Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?Ali Tandoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Tandoğan hangi takımlarda oynadı?MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınav konuları 2021 neler?Şanlıurfa'da feci kaza! Aracın çarptığı genç kız metrelerce savrulduTuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi başlıyor! Ali Tandoğan kimdir?Sercan Dikme kimdir, hangi kanalda görev yapıyor ve hangi takımlıdır?Son dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 tuğgeneral için gözaltı kararı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

Aytemiz Alanyaspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü
4 3

Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Tokat(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 4. Erdi Dikmen, 35. Danıel Lukasık, 88. Endrı Çekıçı, 27. Alıou Badjı, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 42. Idrız Voca, 2. Mıchal Pazdan, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 89. Atila Turan, 20. Alper Potuk

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Fenerbahçe20133442234219
3Galatasaray20123541173924
4Gaziantep FK2098334243510
5Alanyaspor20104634203414
6Trabzonspor209652523332
7Hatayspor209562925324
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Kasımpaşa20749233025-7
13Çaykur Rizespor20677273525-8
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK20668263224-6
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor205411142619-12
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021Alanyaspor4-3MKE Ankaragücü
25.01.2021Kasımpaşa2-0Sivasspor
25.01.2021Fenerbahçe3-0Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT