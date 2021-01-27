Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Aytemiz Alanyaspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü 4 3 Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Aytemiz Alanyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Aytemiz Alanyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Tokat(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 4. Erdi Dikmen, 35. Danıel Lukasık, 88. Endrı Çekıçı, 27. Alıou Badjı, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 42. Idrız Voca, 2. Mıchal Pazdan, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 89. Atila Turan, 20. Alper Potuk

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 25 -7 13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 19 -12 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları