Masterchef Türkiye'nin 10 Eylül Cuma günkü bölümü için şefler ve yarışmacılar Cunda Adası'ndaydı. TV 8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye'nin 63. bölümünü izleyenler konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Ayvalık nerede? | Ayvalık nerede kalınır? | Cunda Adasına nasıl gidilir? | Cunda Adası gezilecek yerler gibi başlıkların yanıtı merak konusu oldu. Ayvalık ve Cunda Adası'na ilişkin bilgileri sizler için derledik.. İşte ayrıntılar...

AYVALIK NEREDE?

Ayvalık Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Balıkesir'in en batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan ilçe, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan Ayvalık kış mevsimlerinde büyük bir kasaba nüfusuna sahip olmakla birlikte, ilçede yaz mevsimlerinde turizmin de etkisiyle dönemsel nüfus artışı yaşanmaktadır.

Tarihte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Ayvalık, 2017'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır.

Ayvalık'ın yüzölçümü: 265 km² (102 mil²)

Ayvalık Belediye Başkanı: Mesut Ergin

Posta kodu: 10400

İl alan kodu: 0266

İl plaka kodu: 10

AYVALIK NEREDE KALINIR?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelip de mutlaka görmeniz gereken yerler vardır. Cunda Adası, Sarımsaklı da bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla seyahat öncesi küçük bir araştırma yapıp isteğinize ve bütçenize göre bir otel ya da pansiyon ayarlanması gerekiyor. Ayvalık'a kadar gelip Cunda Adası, Sarımsaklı ve Şeytan Sofrası'nı mutlaka görmelisiniz. Kalacağınız yeri Ayvalık'ın en uygun lokasyonlarından birinde yapın.

CUNDA ADASINA NASIL GİDİLİR?

Cunda adasına gitmek isteyen kişilerin ilk olarak deniz yolu veya kara yolu arasında seçim yapması gerekmektedir. Üstelik İzmir üzerinden tren yolu ile de Balıkesir'e ve sonrasında da Cunda adasına gitmek mümkündür. Cunda adasına gitmek isteyen kişilerin öncesinde Balıkesir'e gitmesi gerekmektedir. Balıkesir iline geldikten sonra Cunda adasına ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Cunda adasına gitmek isteyen kişiler Balıkesir'den otobüs ve minibüsler ile de kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirler.

Cunda adası gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasında bulunan oldukça özel bir yerdir. Cunda adasına gitmek için tercih edilen yöntemlerden birisi de hava yolu ile ulaşım sağlamak olarak ifade edilebilir. Bir çok şekilde ulaşım imkanı sağlanan Cunda adası, ulaşım kolaylığı olması sebebiyle de bir çok kişi tarafında tercih edilen bir tatil yeri olarak ifade edilebilir.

Cunda adasına gitmek isteyen kişilerin aklına ilk olarak deniz yolu ile ulaşım sağlamak gelse bile araba ile de Cunda adasına gitmek mümkündür. Kendi aracını kullanarak Cunda adasına gitmek isteyen kişiler öncelikli olarak Balıkesir ilinde yer alan Ayvalık şehrine giderler. Ayvalık üzerinden yaklaşık sekiz ila dokuz kilometre daha yol gittikten sonra boğaz köprüsünü kullanarak Cunda adasına ulaşım sağlamak mümkündür.

Balıkesir ilinden Cunda adasına ulaşım sağlamak yaklaşık olarak iki saat sürmektedir. Sonrasında ise en kısa şekilde ulaşım sağlanan şehirlerden birisi de İzmir olarak ifade edilebilir. İzmir ilinden Balıkesir'e ulaşım sağlamak da yaklaşık olarak iki buçuk saat sürmektedir.

CUNDA ADASI GEZİLECEK YERLER

Cunda adasında gezilecek yerler listesine aşağıdaki yerlere yer verdik işte bu listede yer alan yerlerin isimleri şöyle sıralanmaktadır:

Cunda Sahili

Aşıklar Tepesi

Taksiyarhis Kilisesi

Cunda Sahil Çarşısı

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Taş Kahve

Despot Evi

Ayışığı Manastırı

Tımarhane Adası

Ayvalık Merkez

Ada Camping

Sizler için Cunda adasında mutlaka gezilmesi gereken 10 muhteşem yeri listeledik. Her yerin ayrı bir güzelliği ve tarihi bulunmaktadır.

Cunda sahili en çok tercih edilen yerlerden biridir. Sahil oldukça hareketli ve Mevlana caddesi olarak geçmekte araç trafiğine de kapalı bulunmaktadır. Sahil boyunca yürüyüş yapmak isteyenler için en ideal yerlerden biridir.

Eğer Cunda adasına gitmişken manzara seyretmek isterseniz tek yapmanız gereken Aşıklar Tepesine uğramaktır. Bu tepeden Cunda, Ayvalık ve çevre adaların manzarası gözükmektedir.

Taş kahve ise Cunda adasının en popüler yeri olarak bilinmektedir. Ünlü kahve sahilin tam ortasında yer almaktadır. Gezerken yorulanlar dinlenmek, bir şeyler içmek isterse muhteşem deniz manzarası eşliğinde kahvelerini yudumlayabilir.

CUNDA ADASI HAKKINDA

Cunda adası Ayvalık ilçesinin karşısındaki ada olarak bilinmektedir. Tarihte Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sinde geçen Yunda Adaları'ndaki Galat olduğu düşünülmektedir.

Cunda adasına Ali Bey isminin verilmesinin de bir nedeni bulunmaktadır. Tarihte göre Ali Bey ulusal kurtuluştan sonra düşman birliklerine karşı koyan kahraman komutandır.

Cunda adası ismi ise tarih içerisinde yer alan bilgilere göre kokulu ada anlamına gelen "Moshonis" sözcüğünden gelerek bu ismi almıştır.

Bu ada ve çevresi milattan önce Herodot tarafından Ekatonisos olarak anılmaktaydı. Coğrafyacı olan Strabon da "Ekatos, Apollon'dan başkası değildir ve son derece kutsanan bir tanrıdır '' demiştir. Bu sözün üzerine adaya Moshonisia denmeye başlanmıştır.

Moshos ismi içinde tarihte iki ayrı fikir bulunmaktadır. Fikirlerden biri yöredeki bitkilerden yayılan güzel kokulardır. İkincisi ise eski çağlarda yöre adalarında barınan Moshos adında bir korsandan esinlenildiği bilgisidir.

Cunda adasının özellikleri arasında gezilecek yerler listesinde yer alan Aşıklar tepesinin eşsiz manzarası, Cunda sahilinin görkemi, kilise ve manastır merkezlerinin geniş kültürü, Arnavut kaldırımları, taş evleri, taş mimarisi gelmektedir.

Marmara bölgesinin cazibeli merkezi haline gelmiş turizm amaçlı tercih edilerek gelişmiştir.

Cunda adası Ayvalık ilçesini açık denize karşı kapamaktadır. Aynı zamanda Cunda adası Ayvalık ilçesini denizden sonra mühürleyerek eşsiz bir görüntü oluşturmaktadır. Bu adaya Ayvalık ilçesinden bakıldığında solunda Dalyan Boğazı sağında ise Dolap Boğazı görülmektedir.