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Ayvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmeti

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde artan vaka sayılarının önüne geçebilmek adına var gücüyle mücadele eden Ayvalık Belediyesi, eğitimde yüz yüze sürece girilmesi kapsamında tüm okullarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürüten Ayvalık Belediyesi, hafta başında kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde kent genelindeki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Uygulama Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her hafta cumartesi günleri aksatılmadan sürdürülüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kent genelindeki tüm devlet okullarına ulaşıldı. Eğitim yuvaları bahçeden sınıflara, koridorlardan tuvaletlere kadar, dip bucak dezenfekte edildi.

Ayvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmeti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin öğrencilerin, daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için devlet okullarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Ergin, "Bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, sağlık ve başarı dolu bir dönem geçirmelerini diliyorum. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya, onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğrencilerimiz ile velilerinin yaşadığı koronavirüs endişesini, okullarımızı dezenfekte ederek bir ölçü de olsa gidermek istedik. Halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon çalışmaları bugüne kadar nasıl yürütüldüyse bundan sonra da çocuklar için düzenli olarak sürdürülecek" dedi.

Ayvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmetiAyvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmetiAyvalık virüse direniyor: Okullarda düzenli dezenfeksiyon hizmeti

Berna Akkaya
Editör


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