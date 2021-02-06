AZ TV frekans bilgileri 2021| AZ TV nasıl izlenir?

AZ TV frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Azerbaycan'ın en çok izlenen ulusal kanalları arasında yer alan AZ TV'nin frekans bilgileri Türk vatandaşlar tarafından da çokça araştırılıyor. Peki, TV nasıl izlenir? İşte AZ TV frekans bilgileri 2021...

AZ TV FREKANS BİLGİLERİ 2021

Uydu Adı : AzerSpace 1 – Africasat 1a (46.0°E)

Frekans : 11175

Polarizasyon : H

Sembol : 27500

FEC : 5/6

Kapsama Alanı : Asya

Şifre : Şifresiz

Kalite : SD

NASIL İZLENİR?

Uydu alıcınız üzerinden AzTV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1 – Africasat 1a (46.0°E) uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında “AzerSpace 1 – Africasat 1a (46.0°E) ” seçin. Uydu seçini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11175 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz AzTV yayınının FEC’i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

