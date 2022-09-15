Azerbaycan askerinin merhameti duygulandırdı! Ermeni askerin yarasını sardı! "Korkma yaşayacaksın"

e Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda sınırdan gelen bir görüntü Azerbaycan askerinin merhametli davranışını gözler önüne serdi.

Emine Özfalcı
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Azerbaycan askerinin merhameti duygulandırdı! Ermeni askerin yarasını sardı! "Korkma yaşayacaksın"

12 Eylül gecesi başlayan Azerbaycan ile Ermenistan arasında dünyanın kilitlendiği çatışmalarla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğu duyurulmuştu.

71 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü çatışmalarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalarda çok sayıda Ermeni askerin öldüğünü açıklamıştı. Çatışmalara sebep olan provokasyonları nedeniyle Türkiye'den de Ermenistan'a sert tepkiler gelmişti.

Azerbaycan askerinin merhameti duygulandırdı! Ermeni askerin yarasını sardı! Korkma yaşayacaksın

Sıcak bölgeden birbiri ardına önemli haberler gelmeye devam ederken son olarak sınırda çekilen bir görüntü Azerbaycan askerinin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Azerbaycan Özel Kuvvetler mensuplarının geçen günkü çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerinin yarasını sardığı görüldü. Söz konusu görüntülerde Rusça konuşan askerin "Korkma seni askeri hastaneye götüreceğiz. Yaşayacaksın" dedi.

Azerbaycan askerinin merhameti duygulandırdı! Ermeni askerin yarasını sardı! Korkma yaşayacaksın

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