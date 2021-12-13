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  3. Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcuların skandal hareketi tepki çekti

Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcuların skandal hareketi tepki çekti

Azerbaycan ile girdiği savaştan mağlup çıkarak Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermeniler yenilgiyi hala hazmedemediler. Ermenistan'da oynanan bir maç öncesi Ermeni amatör futbolcular, soyunma odasının kapısına serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar. Söz konusu video tepkilerin odağı oldu.

İki ülke arasında savaşa neden olan Karabağ, Azerbaycan ordusunun üstün mücadelesi ile Ermenistan'dan geri alındı. Azerbaycan'ın öz be öz toprağı Karabağ'ı geri alması Ermeniler üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycanlıları tahrik etmek isteyen Ermeniler kışkırtıcı bir olaya imza attı.

 

 

Hocavend'de oynanan bir amatör futbol takımı maçı öncesi Ermeni oyuncular, soyunma odasının kapısına serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine basarak sahaya çıktılar. 

Azerbaycan bayrağına yapılan saygısızlık tepkileri beraberinde getirirken Ermenilerin yenilginin psikolojisini üzerinden atamadıkları yorumunu beraberinde getirdi. 

Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcular tepki çekti

Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcular tepki çekti Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcular tepki çekti Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcular tepki çekti

Tayfun Altuntaş
Editör
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