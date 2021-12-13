Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktılar! Ermeni futbolcuların skandal hareketi tepki çekti

İki ülke arasında savaşa neden olan Karabağ, Azerbaycan ordusunun üstün mücadelesi ile Ermenistan'dan geri alındı. Azerbaycan'ın öz be öz toprağı Karabağ'ı geri alması Ermeniler üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycanlıları tahrik etmek isteyen Ermeniler kışkırtıcı bir olaya imza attı.

Hocavend'de oynanan bir amatör futbol takımı maçı öncesi Ermeni oyuncular, soyunma odasının kapısına serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine basarak sahaya çıktılar.

Azerbaycan bayrağına yapılan saygısızlık tepkileri beraberinde getirirken Ermenilerin yenilginin psikolojisini üzerinden atamadıkları yorumunu beraberinde getirdi.