Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmalarda taraf değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Ermenistan ile yaşanan gerginlik ile ilgili açıklamada bulunda.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgede bir taraf olmadığını ve dengeleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ermenistan'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Aliyev, şu an ki durumda bir diyalog gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Aliyev, "Türkiye, Ermenistan ile çatışmada taraf değil. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Ayrıca bölgede Suriyeli hiçbir savaşçı bulunmuyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır