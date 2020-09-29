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Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında başlatılan saldırıya karşılık veren kardeş ülke başarılarıyla sahadaki hakimiyetini korurken ordu tarafından imha edilen zırhlı araç sayısının 30'a yaklaştığı öğrenildi.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum

Ermenistan'ın saldırısı sonrası birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldığı öğrenildi. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar öncesi Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile anlaşma yaptı. Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 300 PKK/YPG'li terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum

ÇATIŞMADA SON DURUM

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor.

Berna Akkaya
Editör


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