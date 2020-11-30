Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğu ile 9 Kasım Pazartesi günü ateşkes anlaşması imzalamak durumunda kaldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan', anlaşmaya ilişkin "şartları çok ağır" demişti. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kontrolü sağladı.

Bunun dışına Bakü Yönetim, işgal altında bulunan yedi rayondan (bölgeden) Ermenilerin çıkmasını da garanti altına almış oldu.

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KRİZ

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan'da siyasi krizi patlak verdi. Halk başkent Erivan başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı ve Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiği açıkladığı gün birçok Ermeni, hükümet binasını bastı ve Meclis Başkanı'nın da aralarında bulunduğu birçok yetkiliyi feci şekilde dövdü.

İlerleyen süreçte Paşinyan kabinesinde derin çatlaklar oluştu. Savunma Bakanı Davit Tonoyan ve Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan gibi kritik isimler görevlerinden istifa etti.

15 GÜN DAHA SÜRE TANINMIŞTI

Azerbaycan ordusu, anlaşma kapsamında Ermenistan'ın çekilmeyi kabul ettiği ilk bölge olan Ağdam'a 20 Kasım'da girmişti. Anlaşma, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyordu.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a devretmek için belirlenen süre ise aslında 15 Kasım'da doluyordu. Ancak Bakü Yönetimi, Ermeni tarafının kontrolün teslimatının uzatılması yolundaki isteğini kabul etmiş ve süreyi 25 Kasım'a uzatmıştı.