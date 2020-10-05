Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hadrut’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3’üncü Alayı’na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3’üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı"

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİNİN KURTARDIĞI YERLEŞİM BİRİMLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne dek 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı."