Azerbaycan'dan Ermenistan'a jest: 10 gün ek süre verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için Ermenistan'a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı. Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı.

Sosyal medya ve Rus haber sitelerinde yayımlanan görüntülerde Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin ayrılmadan önce bazı yapıları ateşe vermeleri, bazı yapıları da tahrip etmeleri yer alıyor.

Kayıtlarda Ermenilerin, Azerbaycanlıların 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanları çatısından kapı penceresine kadar sökerek ateşe verdikleri görülüyor.

Ermenistanlıların sadece evleri değil, okul binaları ve ağaçları da yakması tepkilere neden oldu.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzeybatısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.

Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyünde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı, evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyor.

Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamıştı.