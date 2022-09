Azerbaycan'dan flaş hamle! Bakanlık Sözcüsü Eyvazov: Azerbaycan her bir saldırıya yanıt verecek Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Ordumuz her bir tahribatın karşısında durmaya her an hazırdır" dedi.

Gül Erdoğan Haberler, Son Dakika Haberleri