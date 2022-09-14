Azerbaycan'dan flaş hamle! Bakanlık Sözcüsü Eyvazov: Azerbaycan her bir saldırıya yanıt verecek

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Ermenistan'ın provokasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Eyvazov, Ermenistan'ın tüm saldırılarına yanıt verildiğini ve verileceğini belirterek, "Ordumuz her bir tahribatın karşısında durmaya her an hazırdır. Azerbaycan her bir saldırıya yanıt verecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ermenistan ateşkesi bozarak saldırılara devam etti. Ermenistan kuvvetleri büyük kayıplara uğramıştır" dedi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "12 Eylül 2022'den itibaren Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'a yönelik başlattığı askeri provokasyon, uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından meşru askeri hedeflere yönelik karşı tedbirler alınıyor. Ermenistan'ın provokatif eylemlerinden vazgeçmemesi ve Azerbaycan mevzilerini topçu silahlarla ateş altına alması, Ermenistan'ın bölgedeki durumun daha da gerginleşmesinden yana olduğunu göstermektedir. Ermenistan'ı yıkıcı faaliyetlerinden kaçınmaya ve insani ateşkese uymaya çağırıyoruz. Bölgede barış ancak uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulmasıyla sağlanabilir" denildi.