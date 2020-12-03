Azerbaycan'dan geri adım: Zafer Bayramı 8 Kasım'a çekildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdiği Zafer Günü'nün kutlanma tarihi olarak belirlenen 10 Kasım'ı, gelen tepkiler üzerine, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 8 Kasım olarak değiştirdi. Bu tarihin belirlenme sebebi olarak da 28 yıldır Ermenistan işgali altında olan Şuşa'nın kurtarılması gösterildi.

KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün açıklanan ve Dağlık Karabağ'da savaşın sona erdiği 10 Kasım tarihinin bundan böyle Zafer Bayramı olarak kutlanması yönündeki kararında değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı’nın aldığı yeni karara göre, Zafer Bayramı 8 Kasım’da kutlanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, karardaki değişikliğin gerekçesi olarak 10 Kasım’ın Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması gösterildi.

HATIRASI ÜLKEMİZDE BÜYÜK SAYGIYLA YAD EDİLİR

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan’ı yürekten seven, 'Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk her Azerbaycanlının kalbinde yer etmiştir, onun hatırası ülkemizde büyük saygıyla yad edilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, yeni tarih olarak 8 Kasım’ın belirlenmesinin nedeni de 28 yıldır işgal altındaki Şuşa’nın kurtarılmasının savaşın sona ermesindeki önemi oldu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca çatışmaların son olarak alevlendiği 27 Eylül’ü Anma Günü ilan etmişti.

SAVAŞTA 2 BİN 783 AZERBAYCAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nigoğosyan 14 Kasım’da yaptığı açıklamada 2 bin 317 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da anlaşmayla sona eren savaştaki can kayıplarını açıkladı. Açıklamada, savaş süresince 2 bin 783 Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiğini, 1245 askerin de yaralandığı belirtildi.

Askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, 100'den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, askerlerin isim ve rütbelerinin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.