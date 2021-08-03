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Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına yetişen, kardeş Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin, yangınla olan mücadeleleri Türk bayrağına olan saygı ve hassasiyetleriyle devam ediyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşturulan itfaiyeci grubu, bölgedeki yangının durdurulması için canla başla orman kahramanlarımıza destek oluyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlere karşı verdiği mücadele Türk halkı tarafından büyük takdir görüyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

TÜRK BAYRAKLARINA HASSASİYETLERİ GÖĞÜS KABARTTI

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının bazısı kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 32 ilde 137 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde 13 yangını söndürme çalışmaları halen daha sürüyor. Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine kardeş ülke Azerbaycan'dan da destek geldi.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında da görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin, evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı hassasiyetleri dikkat çekerken, görüntüleri izleyenlerin takdirini topladı.

İtfaiyeciler, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını tek tek toplayarak koruma altına aldı.

"TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZ"

Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...,

 

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