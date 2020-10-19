Azeri diyetisyen Nez Aliyeva kimdir? Sinan Akçıl'ın deli divane aşık olduğu ve habere göre bebeğini taşıdığı Azerbaycanlı beslenme uzmanı Nez Aliyeva merak konusu oldu. İddiaları Sinan Akçıl yalanlasa da Nez'in geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl'ı sahne aldığı bir mekanda dinlemeye gittiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı arasına Azeri güzel mi girdi? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından sosyal medya hesabından bu haberleri yayan bir paylaşım yapan Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu ve hamile olduğu iddia edilen Azeri diyetisyen Nez Aliyeva'nın geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl'ı sahne aldığı bir mekanda dinlemeye gittiği ortaya çıktı.

Nez, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından Instagram hesabını gizleyip, profil resmini de kaldırdı. Instagram'da 33 binden fazla takipçisi olan Nez'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın, beslenme uzmanı Nez'in verdiği diyet listesiyle zayıflamaya çalıştığı da iddialar arasında.

NEZ ALİYEVA KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgili olduğu iddia edilen Azeri Beslenme Uzmanı Nez Aliyeva hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.