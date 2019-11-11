Azim Yacan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Azim Yacan kimdir? sorusunun cevabı Yacan'ın tutuklandığı yönünde çıkan son dakika haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Azim Yacan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
Azim Yacan Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında Şehzade Kurt ile birlikte 8 Kasım'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. Yacan ve Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutukladı. Azim Yacan'ın tutuklandığı yönünde çıkan son dakika haberlerinin ardından Azim Yacan hakkında internette arama yapılıyor. Peki Azim Yacan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
VAN İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANI AZİM YACAN KİMDİR?
Azim Yacan, 1980 yılında Beytüşşebap'ta dünyaya geldi.
Azim Yacan, ilk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
Azim Yacan, Van'ın İpekyolu ilçesi eski Belediye Başkanıydı
Etiketler : azim yacan, kimdir
HABERE YORUM KAT